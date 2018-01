Diffusion de la Coupe du Monde 2018 : You sort le gros chèque et double la Rts

Youssou Ndour n’a pas lésiné sur les moyens pour ravir à la RTS (télévision nationale) le monopole sur les droits de diffusion de la Coupe du Monde 2018.

Grace à un partenariat avec Kwese Free Sport et Africa News, le patron du Groupe Futur Média a mis sur la table un chèque dont le montant n’a pas été révélé, informe le journal Record. La diffusion des 32 matches de la compétition sera faite le biais de L’Obs Tv, la nouvelle chaîne à vocation panafricaine du groupe Futur média. Le chanteur et homme d’affaires, ne s’est par arrêter là. Il a aussi décroché les droits de retransmission de la Premier league anglaise, la Coupe du Roi d’Espagne ainsi que les Championnats argentin et brésilien.

Leral.net