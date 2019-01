Le combat Modou Lo Vs Balla Gaye 2, doté du drapeau du chef de l’État Macky Sall, se déroulera ce dimanche 13 janvier au stade Léopold Sédar Senghor.

Les promoteurs de cet « Acte II » à savoir Gaston Promotion et IA Com ont décidé de ne faire passer cela que sur internet en payant l’accès. Le « Pay Per Vue » n’étant pas accessible à tous ceux qui voudraient regarder ce combat royal, les populations ne bouderaient certainement pas leur plaisir si le parrain de l’événement achetait les droits de retransmission pour offrir la gratuité du spectacle télévisé.

Un vœu formulé par la plupart des amateurs mais aussi par les supporteurs des lutteurs de la Diaspora et partout dans le monde.

En tout cas, ce serait un beau cadeau de la part du chef de l’État si jamais il permettait aux sénégalais de vivre en direct ce combat qui est parti pour atteindre des sommets…

GALSEN221 TV