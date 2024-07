La toute nouvelle Brigade commerciale des Douanes de Kalifourou, située dans la subdivision de Kolda et dépendant de la Direction régionale du Sud, a réalisé une saisie de 108,7 kg de cocaïne ce jeudi 13 juin 2024 aux alentours de 14 heures. L’opération a commencé par le ciblage d’un véhicule Jeep Grand Cherokee en provenance d’un pays voisin, conduit par un ressortissant d’un pays du Sahel.

Lors de la fouille minutieuse du véhicule, une cachette aménagée sous la malle arrière, dissimulée sous un tapis et un pneu de secours, a été découverte, renfermant 95 paquets de cocaïne pure pour un poids total de 108,7 kg, estimée à une valeur de 8,7 milliards de francs CFA. Le conducteur a été arrêté et des devises étrangères ainsi qu’une somme importante en francs CFA ont été trouvées sur lui.

La Brigade commerciale des Douanes de Kalifourou, créée en mars 2024, fait partie des nouvelles unités stratégiques mises en place pour renforcer la lutte contre le trafic illicite et la contrebande. Cette saisie est la plus importante réalisée dans la région douanière du Sud, couvrant Ziguinchor, Kolda et Sédhiou.