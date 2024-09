L’enquête sur le naufrage d’une embarcation chargée de migrants en route pour l’Espagne progresse rapidement. Le capitaine de la pirogue a été arrêté, il s’agit de C. Sall, selon les informations de L’Observateur. Le journal du Groupe futurs médias (GFM) précise que Sall, qui était aussi le propriétaire de la pirogue, était le principal organisateur du voyage clandestin et le capitaine au moment de l’accident.

L’Observateur révèle que le suspect, âgé de 52 ans, polygame et père de 12 enfants, a été appréhendé lundi vers 17 heures alors qu’il se livrait à des pratiques mystiques avec des charlatans dans l’espoir d’éviter son arrestation.

Le quotidien indique également que Sall n’en est pas à son premier essai. Lors de son interrogatoire, il a affirmé avoir embarqué 88 passagers moyennant des frais variant entre 300 000 et 400 000 F CFA. Toutefois, des survivants contestent fermement cette version, affirmant que la pirogue était surchargée avec plus de 200 passagers, dont 5 femmes et un nombre significatif d’enfants. Sall a été transféré dans les locaux du commissariat urbain de Diamaguene, qui prend en charge l’affaire, selon L’Observateur.

En parallèle, ce lundi, les pompiers ont repêché cinq nouveaux corps, dont ceux de trois femmes, en état de décomposition, après la découverte initiale de quatre corps sur la plage de Tama Lodge.