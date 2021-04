Entrepreneuriat : Mamadou Mansour DIOP le fondateur de Galsen221 parmi les 100 jeunes leaders les plus influents du Sénégal

Le cabinet ClubLabo International SASU a établi la liste des 100 jeunes les plus influents dans le domaine de l’entreprendrait au Sénégal. Au milieu de quelques visages déjà bien connu du grand public se retrouve un certain Mamadou Mansour Diop. Âgé de 28 ans et très réservé, ce dernier n’est autre que le fondateur du très célèbre site GALSEN221.com, qui a fini de s’imposer comme une valeur sûre dans le domaine de l’information au Sénégal.

A l’heure où de nombreux jeunes ne croient plus en leurs chances de réussir au pays, cet acharné du travail est de ceux qui pourraient être pris en exemple car, parti de rien, il a su se construire en s’investissant pleinement dans son projet et en faisant preuve d’abnégation.

Actuellement sur de nombreux projets, nul doute qu’il continuera à s’illustrer dans le futur et à aider d’autres jeunes à se hisser vers le haut.