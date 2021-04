États-Unis : Un petit-fils d’Oumou Salamata Tall (responsable politique Apr) tué par une « balle perdue » à Colombus

Dakaractu en sait un peu plus sur les origines d’Abdou Aziz Kane, tué d’une balle perdue, dans la nuit du mardi à mercredi, dans un quartier de l’Est du Columbus Ohio, aux États Unis.

« Dabakh », pour les plus intimes, fait partie des victimes d’un échange de tirs à balles réelles, alors qu’il roulait à bord de sa voiture à l’intersection de l’avenue Livingston et la rue Courtright, à Columbus.

Selon sa fiche d’identité, le jeune homme, originaire de Ndioum et âgé de 19 ans, était le petit-fils de Oumou Salamata Tall, responsable politique de l’APR à Ndioum.

Sa mère, Asta Datt, est la fille aînée de la femme d’affaires, par ailleurs fille du regretté marabout Thierno Mountaga Tall.

Dakaractu présente ses sincères condoléances à Oumou Salamata Tall et à toute la famille éplorée…