Exclusif – Après Sa Conférence De Presse, Comment Adji Sarr A Été Infiltrée?

La sortie de Adji Sarr alimente tous les débats. Dévoilée au grand public, la masseuse a dérogé à son style habituel, fille sexy qui croque la vie en pleine dent. Adji s’affiche en mode hibab avec une mine triste pour reciter son viol dans la foulée parler aux sénégalais.

Quelques médias étaient choisis pour interviewer la dame de l’année à Ngor chez Me Elhadj Diouf, son avocat. Seulement l’information, a été fuitée, conséquence beaucoup de médias ont pris le chemin pour assister à la grande interview. Finalement, Adja Sarr a été infiltrée et amenée dans un autre lieu pour sa sécurité informe la source de Sunubuzz.

Même si la masseuse est en résidence surveillée , Adji Sarr est malade malgré la démentie de ses proches et de son avocat. Toujours renseigne la source de Sunubuzz, la masseuse ne peut pas se tenir debout ne se reste qu’ une minute, son état de santé ne lui permet pas, elle est fragile.

ADJI Serait elle enceinte ou elle est atteinte mystiquement?

Pour la première question Adji laisse le flou total, tanto elle donne des indices tanto elle esquive le sujet. Dans tout état de cause, l’avenir nous dira plus mais son état de sante est fragile, peut être que les femmes de la bois sacrées ont passé en exécution leurs menaces.

Adji Raby Sarr qui accuse de viol à Ousmane Sonko persiste et signe et réclame que justice soit faite. Du camp de Sonko, le leader du Pastef crie complot de la par de l’Etat. Cette affaire a couté la vie à plus de dix personnes et des blessés graves. Le pays toujours tenu en haleine, vivement la fin de cet épisode sobre.

avec sanslimites