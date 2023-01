De son vrai nom , Fatoumata Ouattara, Fatim’O est une femme très dynamique. Véritable couteau suisse en matière de communication, elle est à la fois :

👩🏽‍💻 Présentatrice télé , Animatrice Radio, CEO de O’Communication, directrice des relations extérieures GFM, et maîtresse de cérémonies panafricaines.

🌹Elle prône l’Excellence et la beauté et en étant l’ambassadrice de produit de beauté Made in Africa.

Ses efforts ont été maintes fois récompensés, elle a à son actif de nombreuses distinctions :

🎖2011- Micro d’Or Sénégal

🎖2016- Queen Africa Médias Awards Afrique Francophone

🎖2020- Membre du World Wide Afro Network

🎖2021- Prix de reconnaissance aux only Woman Awards Sénégal

🎖2021-2022 : Prix de l.encouragement et de la reconnaissance de l’Effort Africain de la TAC ( Tournée Africaine de coopération)

🎖2023 : Jury Farifama Hub , 1er accélérateur cosmétique et beauté en Afrique

Fatim’O est un modèle de réussite ,tant par son parcours et par son dynamisme dans la communication et nous sommes ravis chez African Zuri de l’avoir comme maîtresse de cérémonie de notre 3e édition au pays de la Teranga. 🇸🇳🇸🇳🔥