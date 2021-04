Faux médicaments: Les aveux du scandale

iGFM – (Dakar) « Je reconnais les faits qui me sont reprochés. Je travaille dans l’illégalité (…) », a déclare le Chinois Zang Hai Dong, interrogé par les enquêteurs. « Pour la commercialisation des médicaments, nous accompli toute la procédure nécessaire en la matière et les dossiers ont été déposés à la Direction de la Pharmacie et du Médicament mais l’autorisation n’est pas encore sortie », a-t-il déclaré.

Avant d’ajouter: « nous avons commencé à commercialiser les médicaments parce qu’il avait déjà un stock de deux containers et que la date de péremption s’approchait.

Selon Libération, « Ce serait un énorme manquer à gagner si je ne parvenais pas à les écouler au niveau des hôpitaux, centres de santé, cliniques », ajoute-t-il.

Le Docteur Aliou Bâ arrêté dans cette affaire se dédouane et accuse son patron Zang Hai Dong. « Les 3 produits mis en cause ont été importés à son insu par ses collègues chinois. Il a confié aux enquêteurs que la société a débuté la commercialisation des médicaments depuis le mois de mai 2020, durant la période du Covid. »