Fermeture de 72 heures de tous les cimetières du Sénégal

Les travailleurs des collectivités locales comptent aller en grève du 24 au 26 janvier prochain, annoncent les syndicats Sudtm/FGTS, Sntcl/CNTS, Sutracol/FC et Sutms/UNSAS.

Selon Sidya Ndiaye de l’intersyndicale des travailleurs des collectivités locales : « Les cimetières seront fermés pendant 72 heures » et tous les services arrêtés.

Il ajoute dans de propos relayés par Direct Infos et repris par Senegal 7 que : « Il en serait ainsi dans toutes les localités du Sénégal et toutes les autorités concernées sauront que notre intersyndicale n’est pas satisfaite du travail du gouvernement et fustige la manière dont le premier ministre gère le dossier des travailleurs des collectivités locales ».

Les camarades de Sidya Ndiaye disent en avoir assez des « promesses non tenues » et exigent des « actions concrètes » de la part des autorités sénégalaises.

