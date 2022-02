Fkr abalma Ma liguey: Le projet phare de la fondation keur rassoul débutera en Juillet

Fkr abalma Ma liguey: c’est ainsi que se nomme le projet de la fondation keur rassoul. Il s’agit d’une aide entrepreunariale sans caution ni intérêts destinée aux membres de la fondation uniquement.

Objectif:

Toujours fidèle dans sa démarche à oeuvrer dans le social en aidant les plus démunis et les personnes en détresse, la fondation souhaite passer à travers ce projet un nouveau cap. Après avoir assister ses membres de nombreuses années durant, elle s’engage maintenant à leur permettre d’acquérir une autonomie professionnelle et financière.

En effet ce projet qui vit le jour y’a deux années et qui devrait être effectif suite à la vente du livre le sauveur à la date du 20 Avril 2022, a pour but d’encourager les membres de la fondation à l’entrepreunariat et de financer leurs projets avec les diverses activités et réalisations de la fondation. Les prêts se feront trois mois plus tard la sortie du livre précisément en juillet

Mode de remboursement :

Une garantie matérielle sera demandée aux bénéficiaires de prêts. Le matériel leur sera restituée après remboursement de la dernière échéance. Aucune autre garantie ne sera acceptée sous forme de devises et nous appelons les gens à n’accepter aucune demande d’argent comme garantie

Présentation de la Fondation et de ses activités sociales:

La fondation keur rassoul a pour unique but de réunir tous les amoureux du Prophète Mohamed Sallalahou Aleyhi wa Salam au sein d’une même entité, d’augmenter notre amour envers LUI, de ne cesser de prier sur SON illustre nom, de s’entre-aider et de converger vers un monde meilleur

– Gamous:

Chaque année à l’occasion de la célébration de la naissance du Prophète Mohamed Sallahou aleyhi wa salam la fondation keur rassoul organise un berndé aux almadies avec plus de 6000 fidèles qui répondent toujours présents.

– conférences

Des conférences ont lieu au niveau des différentes cellules de la Fondation. Elles sont animées par Cheikh Mohamed Abdallah Thiam le président, Imam Mbaye et Oustaz Khadim Sene.

- Ndogous

À l’occasion du ramadan la fondation offre des Ndogous aux passants à l’heure de la rupture du jeûne ainsi que des produits alimentaires.

Contacts:

Pour soumettre son projet à la fondation keur rassoul vous pouvez écrire à l’adresse mail [email protected] ou se rapprocher de ton représentant de groupe whatsapp.

Voici les pièces à fournir:

-Photocopie carte d’identité

-carte de membre

-un projet écrit

-une garantie matérielle

