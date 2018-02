Le monde de la culture Sénégalaise est encore en deuil. Medoune Diallo du groupe Africando n’est plus. L’artiste perdu de vue depuis très longtemps est décédé apprend-on. Medoune Diallo a formé avec Nicolas Menheim, Pape Seck Serigne Dagana et plus tard d’autres artistes comme feu Gnonas Pedro le mythique groupe Africando qui a parcouru le monde entier. Il était aussi membre du Star Band. Paix à son âme que la terre lui soit légère.