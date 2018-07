Hommage à mon papa bien aimé Mamadou Mansour Ndoye dit Doudou Ndoye Nafi Gueye

Ina lilahi wa ina ileyhi rajihone.

Pour paraphraser mes sœurs et Mamadou Mansour Diop tu es parti comme tu as vécu, pieux et discret.

Tu as consacré ta vie à ta religion, ta famille et ton travail.

Moi je retiens ces valeurs que tu nous as inculqué : la patience, l’endurance et la loyauté.

Repose en paix mon papa bien aimé. Que firdaws soit ta demeure éternelle auprès de note vénéré prophète Mohamed Aleyhi Salatou Wa Salam.

Ta fille Adji Aïssatou Ndoye.