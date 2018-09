« Bruno n’était pas un homme du verbe mais de l’action », c’est ainsi que le Chef de l’Etat Macky Sall a témoigné sur la personne de Bruno Diatta, chef du protocole depuis Leopold Sedar Seghor.

En reconnaissance de ces bons et loyaux services, la salle du conseil des ministres et l’école nationale d’administration (l’Ena) porteront le nom de Bruno Diatta. Le Président Macky Sall a aussi souligné que Bruno sera le parrain de la promotion de l’Ena.

Le chef du protocole du Palais, Bruno Diatta, s’en est allé vendredi dernier à l’âge de 69 ans. Les témoignages à son sujet sont unanimes.

« Bruno sait plus lire les actes que les mots. Il a rempli sa mission avec classe, honneur et dignité. l’Etat et la république ont perdu ».

Avec Senego