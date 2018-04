Homophobie : le Sénégal exclut par la France des “pays d’origine sûrs”

Des députés de la France ont porté un amendement pour exclure les Etats homophobes de la liste des «pays d’origine sûrs», où l’homosexualité est condamnée et par la société et par la loi. Sont concernés : l’Inde, le Sénégal et le Ghana.

Selon Les Echos, qui donne l’information, la France ouvre ainsi grandement son territoire aux homosexuels sénégalais. Autrement dit, dans le cas où ils seraient déboutés, les demandeurs d’asile ressortissants d’un pays sanctionnant les relations entre personnes de même sexe pourraient déposer un recours devant la cour nationale française du droit d’asile. Et ce, sans risquer d’être expulsés.

L’amendement a été adopté en commission des lois «à la quasi-unanimité», signale Les Echos.

