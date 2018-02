Incendie dans le domicile de Serigne Ngagne : « J’avais vraiment très peur »

En cette période, l’encens est très prisé et cela aux risques de provoquer un incendie. Ceci, Ndèye Bâ, épouse du grand frère du comédien, Serigne Ngagne, en a fait la malheureuse expérience.

Le mobilier de la chambre de ladite dame sera plus tard réduite en cendres et pour cause, les petites étincelles qui se dégageaient du feu, se sont projetées sur le matelas en éponge, relaye L’Obs. Ndèye Bâ était hors de la chambre, en train de s’occuper des tâches ménagères.

« C’est vers les 15h, après la prière du vendredi, qu’on est venu m’informer de l’incendie au domicile de ma mère. J’avais vraiment très peur. Ma mère est très âgée et a presque perdu l’usage de ses jambes« , raconte Serigne Ngagne.

Il faut, heureusement, signaler qu’aucune perte en vie humaine n’a été enregistré. Plus de peur que de mal !

senenews