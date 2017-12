Le jeune écrivain Amadou Seck Ndiaye lance le “Make Your Body Slim Challenge”

Je suis né prématuré, avec à peine 1 Kg de masse corporel. J’ai passé les premiers jours de ma vie à la crèche, car étant si faible, que je ne pouvais même pas téter le sein de ma mère. Encore moins, respirer sans assistance médical. J’ai donc, directement été sevré.

Ainsi, on m’a injecté pendant longtemps en surdose ; des fortifiants, des anabolisants et quelques autres médicaments de renforcement vitaminé : juste dans l’espoir de me maintenir en vie.

Par la Grâce de Dieu, je suis resté en vie. Mais, quelques années plus tard, les effets secondaires de ces médicaments, commencèrent à apparaître. J’ai été en surpoids, puis obeïse. À la balance l’été dernier, je faisais presque 160 Kg.

Il y a de cela 5 mois, j’ai décider d’entreprendre un combat contre ce poids, contre mes propres gènes. J’ai mis en place un régime et un programme de sport simultanément et au centre des deux : j’ai placé un objectif, et le couple qui est : détermination-volonté.

Résultat, j’ai perdu presque 60 Kg, passant de 155 kg, à moins de 95 kg. Car, au départ, je me disais oui, “Impossible is Nothing”. Et, ce n’est pas une émission de télé-réalité, sur Etv ou MTV, c’est la réalité.

Enfin, Je lance le “Make Your Body Slim Challenge”. Pour toutes ces personnes en surpoids. Je sais que plusieurs d’entre eux, ont la même histoire que moi. C’est dur, mais la volonté, peut soulever des montagnes. Let’s do it !

Amadou Seck Ndiaye

Écrivain, Poète.