L’activiste Guy Marius Sagna a été libéré hier soir, en même temps que cinq de ses camarades arrêtés, alors qu’ils manifestaient devant l’ambassade de France à Dakar pour évacuation de Oumar Watt, du nom jeune homme, plongé dans le coma après son agression par les militaires français. Aussitôt après avoir quitté le violon du commissariat du Plateau, le responsable du mouvement « France Degage », a fait un post sur Facebook.

Dans son message, parcouru par « Les Echos » et repris par Leral, il réitère son engagement et sa détermination à poursuivre le combat. « Nous sommes rentrés chez nous. Merci à toutes celles et tous ceux qui y ont contribué. La lutte continue. Lutte pour l’évacuation de Omar Watt ; lutte pour que justice soit faite ; lutte pour qu’aucun Sénégalais ne vive le drame que vivent actuellement Omar Watt et sa famille ; lutte pour des structures de santé performantes ; lutte pour le départ de l’armée française », note-t-il.