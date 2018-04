Justice : arrestation du chanteur Mbaye Ndiaye Tilala

Le chanteur saint-louisien Mbaye Ndiaye Tilala a bénéficié hier d’une liberté provisoire après avoir été déféré au parquet pour des faits de recel portant sur un poste téléviseur Home cinéma. L’appareil en question lui a été livré par un certain Mayibe Diop avec qui il entretient des relations amicales.

Dans la nuit du 08 avril, Mayibe Diop transporte à bord d’un taxi le téléviseur de marque Sharp chez la dame Bineta Ndiaye au quartier Nord de l’Ile. Auparavant, il avait pris le soin d’appeler Mbaye Ndiaye pour lui proposer de lui vendre l’appareil en lui donnant rendez-vous chez ladite dame selon L’Observateur repris par Senegal7.

Interrogé par les enquêteurs de la Brigade de recherche, le chanteur reconnait avoir gardé le téléviseur chez lui, dans le but de l’acheter après essayage. Mayibe Diop a déclaré quant à lui que la télé lui avait été vendue par un certain Mamadou Diop, sans être capable de livrer plus d’informations sur ce fournisseur.

Selon la même source, il est poursuivi pour vol aggravé association de malfaiteurs et détention de chanvre indien.

Mayibe Diop a été appréhendé après exploitation d’informations faisant suite à de nombreuses plaintes.

Galsen221.com