Justice – Le Juriste Santos Ndao Annonce Une Mauvaise Nouvelle À Adji Sarr Et À La Propriétaire Du Salon

Le juriste Santos Ndao trouve que la masseuse a violé la loi en faisant cette sortie. Et de la même manière, il estime qu’aussi Ndeye khady Ndiaye doit être poursuivie pour proxénétisme.

Le juriste Santos Ndao ne mâche pas leur mot. Il indique qu’ Adji Sarr doit être pour violation de secret de l’instruction et de non détention d’une carte sanitaire. “Primo Adji doit être poursuivie pour violation du secret de l’instruction avec la complicité de son avocat. Le secret de l’instruction est erga omnes opposables á tous les acteurs qui ont connu de l’affaire. Mais encore pour NIFS non inscription au fichier sanitaire et sociale car d’après ses aveux elle se livrait clandestinement á une activité illicite”, peste-t-il. Et de prononcer aussi sur cas de Ndeye Ndiaye, la propriétaire du Salon de Massage.

Il dit : “segundo la tenancière du salon doit être poursuivie pour proxénétisme, SONKO doit bénéficier d’un fin de non recevoir et renvoyer aux fins de poursuites un non lieu car le viol est écarté par une kyrielle de méthodes notamment l’invite faite au tonton pour des séances jaccouzi body body faisant obstacle á toute possibilité de résistance une invite coquine sous une baignoire tiède accompagnée de câlins et cajolins (nespa lá tout linteret de jacouzi ” genre boulma yeureum des rapports consentants”.

Rappel

Adji Sarr a révélé que Sonko aurait couché avec lui en la confiant des secrets concernant même ces femmes. Ces nouvelles révélations pourraient encore donner un autre virage à cette histoire de mœurs qui ne cesse de surprendre les populations.

La suite ? Attendons de voir. Peut-être le leader de Pastef ferait une déclaration pour enfin éclaircir la lanterne aux citoyens, parce que là, vraiment, on ne sait plus quoi penser de cette histoire qui ressemble plus a un compte de fait qui n’a aucune fin.