Justice : le neveu de Me Amadou Sall dans de sales draps

Un neveu de Me Amadou Sall, ancien ministre de la Justice et membre du Pds, a été jugé hier, jeudi, devant le tribunal correctionnel de Dakar pour association de malfaiteurs, vol avec violence et complicité.

Il s’appelle Gora Niang. Il est mécanicien de profession et assure des piges en tant que chauffeur et lutteur. Il a été arrêté en même temps que deux de ses frères et une dizaine d’autres personnes pour agression sur deux dames nommées Astou Laye Mbaye et Bouya Gaye Diassé. Tout le monde a bénéficié d’un non-lieu sauf lui.

Selon Les Échos, qui donne l’information, il risque 4 ans de prison, peine requise par le procureur Aly Ciré Ndiaye.

Constitué pour défendre son neveu, Me Sall soupçonne un complot. Il dit : “Le parquet a raison en disant : ‘toute sa lignée est là’. C’est aussi le fils de ma petite sœur, mon neveu. Je les connais et ils ont été bien éduqués ; ma sœur ne peut donner naissance à des agresseurs.»

L’avocat de s’interroger : «Comment se fait-il qu’il s’accompagne de son frère de 14 ans et Mandione pour aller agresser ? Il y a quelque chose de nébuleux, qui même dérange dans cette affaire. Quand on regarde le Pv, on voit que la personne qui a fait l’enquête, n’est même pas honnête.»

Me Amadou Sall a demandé la relaxe de son neveu. Le tribunal rend son verdict le 19 juillet.

Seneweb.com