04 Photos – Affaire Bassirou Faye : 4 ans plus tard, l’Etat « oublie » les 50 millions d’indemnité de la famille

Le décor en est un autre en ce jour de 14 août à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad). Des récitals de Khassida par ci, accompagnés des offrandes de « Lakh » par-là, ces étudiants prient pour le repos de l’âme de leur camarade Bassirou Faye, décédé il y a juste 4 ans.

Quatre années que ces étudiants réclament toujours justice mais, l’indemnité due à la famille de la victime est dans l’armoire de l’oubli.

« Les 50 millions dus à la famille de Basirou Faye doivent être versés. Le père de la victime a rejoint son fils sans que justice soit faite. La mère de Bachirou se retrouve sans son mari, ni son fils et le dossier n’est pas encore clarifié », a fustigé Balla Moussa Baldé, Coordonnateur des écoles et instituts au sein de l’Ucad.

Ces étudiants venus de Diourbel et ceux de Dakar ont immortalité la mémoire de Bassirou Faye, tué dans les mêmes circonstances que Fallou Sène et Balla Gaye, lors des affrontements entre force de l’ordre et étudiants. Ces derniers réclamaient leurs bourses.

