320 millions volés à Ecobank: réaction des agents impliqués

Les agents d’Ecobank cités dans la disparition de 320 millions d’un compte d’un client n’entendent pas se laisser faire. Ils avaient annoncé leur intention de saisir la justice pour prouver leur innocence. Ils ont posé un jalon dans cette direction.

Selon Les Échos, ils ont engagé un avocat très influent dont l’identité n’est pas révélée. Ce dernier, rapporte le journal, n’a pas mis du temps pour se pencher sur le dossier.

La même source renseigne qu’il a pris un huissier pour faire constater la mise à la disposition du service Ressources humaines d’Ecobank des 12 agents mis en cause et adressé une lettre à la banque pour rappeler la nécessité de respecter les droits et devoirs des employés en question.

Lorsqu’il a constaté le trou de 320 millions dans son compte, le client-victime du vol présumé a contacté la banque. Celle-ci relève que plusieurs versements ont été effectués pour le bénéfice de tiers, suivant des ordres de virement prétendument approuvés par le titulaire du compte.

Ce dernier a nié avoir validé les ordres de virement. Ce qui a conduit à la convocation de tous les agents de la chaîne des opérations suspectes. Ces derniers ont clamé leur innocence, défendant avoir suivi les procédures régulières.

L’enquête est conduite par la Division des investigations criminelles (Dic).

