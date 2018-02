Audio : l’enregistrement qui vaut à El Hadji Diouf son arrestation

GALSEN221 – Nous en savons un peu plus sur les propos qui ont mené El Hadji Ousseynou Diouf vers une arrestation, comme annoncé à travers les médias, ce jeudi 8 février. En effet, un enregistrement à travers lequel on peut entendre une voix attribuée à l’ancien Lion se lâche sur un monsieur, dans un grand restaurant de la place. Il s’agirait de S. Tall, le frère d’Aminata Tall la présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese), qui a porté plainte contre « Dioufy » pour menaces de mort et injures publiques. Le double Ballon d’Or africain reprocherait au monsieur le fait que celui-ci ait prêté une voiture à son épouse Valérie.

