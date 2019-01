C’est une information qui risque de surprendre le monde de la Jet set sénégalaise.En effet après moult investigations,Sanslimitesn.com est en mesure de confirmer cette information qui nous avons reçu depuis hier.

Awa Baldé, jet setteuse, très connue pour son gout de la belle vie mais aussi son amour du monde de la nuit,abonnée des boites nuit Dakaroise comme le Vogue et le « Penc Mi »,est incarcée par les pandores de la brigade de gendarmerie de la foire en compagnie d’une de ses amies,appelée Aida Diallo,elle aussi Jet setteuse,chantée par Wally Seck dans beaucoup de ses chansons.Les R.G de Sanslimiten.com qui sont pointé discrètement vers la foire ont vu depuis hier un ballai de personnalités célébrés.

Selon toujours les sources de Sanslimitesn.com c’est une querelle entre filles pour un homme qui a éclaté entre Awa Baldé et sa rivale pour leur copain (dont nous allons cacher l’identité pour le moment) qui a été à l’origine de cette bagarre.La jeune fille qui apparemment partage le même mec que Awa Baldé s’est vue prendre à partie par la jet setteuse et sa copine Awa Baldé.Une bagarre d’une rare violence qui va occasionner une blessure sévère de la rivale de Awa Baldé.La jeune dame décida ainsi de porter plainte pour agression et blessure volontaire avec un certificat médical avec une incapacité de 21 jours ce qui va faire activer les hommes du commandant de brigade de la foire qui vont arrêter les deux jet setteuses Awa Baldé et Aida Diallo et les placer en garde vue.

Depuis hier d’énormes lobbying et pressions sont exercés par les proches de ces deux jeunes femmes pour les faire libérer mais c’est sans compter sur l’intransigeance des hommes en bleu qui leur barre la route.