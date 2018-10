L’administration pénitentiaire a démenti hier, les allégations de Mes Ciré Clédor Ly et El Hadji Diouf selon lesquelles, leur client Assane Diouf est victime de mauvais traitements à la Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss où il est écroué dans l’attente de son jugement.

« Tout en réfutant avec énergie, les accusations de torture sur quelque détenu que ce soit, l’administration pénitentiaire voudrait apporter des précisions relatives aux conditions relatives aux conditions s de détention de Monsieur Assane Diouf à la maison d’arrêt de Rebeuss », informe le service de communication de l’administration pénitentiaire dans un communiqué.

« Depuis son admission à la Maison d’arrêt, poursuit le document, Monsieur Assane Diouf occupe une chambre individuelle avec toilettes intérieures, équipée d’un ventilateur et d’un écran Tv où il peut suivre les programmes du bouquet Canal Horizons. Il a bénéficié d’une couverture médicale complète et gratuite. A sa demande, il est consulté par un médecin de l’administration pénitentiaire ou/ et par des spécialiste », ajoute la source.

Mieux, l’administration pénitentiaire indique qu’Assane Diouf a « le droit aux sorties et de promenades quotidiennes. Il reçoit normalement ses visiteurs et ses avocats. Il bénéficie de l’autorisation de communiquer au téléphone avec les membres de sa famille vivant aux Etats Unis. L’administration pénitentiaire, conformément à la réglementation, s’emploie à assurer pour tout détenu, les meilleures conditions de détention possible ».