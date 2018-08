Incidents à Thiès : le sort des 10 disciples de Serigne Saliou Touré connu

On connaît désormais le sort des 10 disciples de Serigne Saliou Touré dont 2 de ses fils, présentés ce matin au procureur de Thiès. Après avoir été entendus sur les incidents lors du passage de Serigne Moustapha Lakram à Thiès, 5 d’entre eux vont passer leur première nuit à la maison d’arrêt et de correction de Thiès (MAC). Telle a été la décision du procureur de Thiès. Il s’agit de Serigne Saliou ” Mbène” Touré, Serigne Khadim Touré, Khadim Ndoye, Mor Talla Ndiaye et Saliou Bane. Les dossiers des autres disciples tels Mbissane Sow, Mbaye Faye, Abdou Guèye, Khadim Thiam et Ibra Fall ont été classés sans suite.

Ainsi, les 5 disciples sont poursuivis pour 7 chefs d’inculpation : association de malfaiteurs, coups et blessures volontaires, violences et voies de fait, outrage à agents de la force publique, rébellion, injures publiques via les réseaux sociaux et destruction de biens appartenant à autrui.

La première audience aura lieu le 7 septembre prochain.