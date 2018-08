Justice : Boy Djinné relaxé

Le verdict est tombé. Et dans la plus grande discrétion. Boy Djinné a été relaxé par le juge du tribunal de grande instance de Dakar. Selon Wal fadjri, qui donne l’information, Modou Fall, à l’État civil, a été innocenté pour tentative d’évasion du camp pénal. Pour autant, Boy Djinné ne sera pas libre. Trois autres dossiers le concernant sont pendants devant la justice.

Il est en prison pour les chefs d’accusation d’association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec escalade, effraction et usage d’arme et de véhicule et usurpation d’identité.

