Justice : la famille de Papis Gélongal porte plainte contre Eiffage et le propriétaire de la vache

La famille de Papis Mballo et le Collectif citoyen contre les abus de l’autoroute à péage ont déposé une plainte contre Eiffage pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d’autrui. D’après Vox Populi la plainte concerne également le propriétaire des vaches en divagation qui seraient à l’origine de l’accident qui a coûté la vie à Papis de Gelongal. Selon leur avocat, Me Bamba Cissé, la famille et le Collectif se sont constitués partie civile devant le doyen des juges d’instruction.

