On commence à en savoir davantage sur la libération du tonitruant Assane Diouf. Selon la RFM, le fameux youtubeur souffrirait d’une maladie psychiatrique et devrait être interné dans un hôpital dédié au traitement de ces genres de pathologies. La même source nous informe qu’il est interdit à Assane Diouf de prise de parole public via la radio, télévision, réseaux sociaux et autres canaux de transmission de sons et images. Assane Diouf va-t-il se conformer à ces injonctions de la justice ? L’avenir nous en édifiera.

