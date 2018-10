Face à la campagne de dénigrements dans la presse et des tentatives de liquidation politique, avec notamment l’accusation de détournement de 94 milliards F CFA, Mamour Diallo, le Directeur des Domaines a décidé de porter plainte devant le procureur demain (mardi) pour diffamation contre Ousmane Sonko et tous les journaux à la solde de certains apéristes qui ont porté atteinte à son honorabilité avec la diffusion publique de fausses nouvelles.

Lors d’une conférence de presse le mardi 16 octobre 2018, Ousmane Sonko a lapidairement accusé Mamour Diallo, Directeur des Domaines d’être derrière un détournement de 94 milliards FCFA, une certaine presse, sans éthique et déontologie a pilonné sans arrêt et avec lâcheté la dignité et l’honorabilité de Mamour Diallo.

Et trop c’est trop, le directeur des Domaines est sorti de son silence pour dire basta et donner, dans la foulée, consigne à ses avocats de porter plainte contre Ousmane Sonko et tous les journaux qui ont porté atteinte à sa personne avec la diffusion publique de fausses nouvelles.

Le président du Mouvement «Doly Macky» va donc ester en justice et demander des preuves sur les accusations de détournement de 94 milliards FCFA.

Ousmane Sonko ainsi que les journaux qui ont diffamé Mamour Diallo devront apporter devant le juge des preuves tangibles quant aux allégations de détournement présumé de 94 milliards FCFA, sur la chronologie des dépenses, la traçabilité de toute cette manne financière, dans quelles conditions et dans quelles lignes et grilles de dépenses.

