Attrait, ce mercredi, à la barre du tribunal de Dakar pour tentative de viol, Tyco Tatoo, Djibril Ndiogou Diop à l’état civil va prendre son mal en patience. Son procès a été renvoyé au 16 janvier prochain pour la comparution de la partie civile.

Cette dernière a certes désisté, mais comme c’est une affaire de mœurs, le juge veut l’entendre sur les faits.

Le procès-verbal de l’enquête préliminaire révèle que le tatoueur a tenté de violer sa cliente, une femme mariée. « Il devait me tatouer et je devais être toute nue durant la séance. Je suis restée à quatre pattes devant lui durant tout le temps. Il était en caleçon. À un moment donné, j’ai senti qu’il a tenté de me p… », a expliqué la victime aux éléments enquêteurs. Mais, le mis en cause a battu en brèche les faits qui lui sont reprochés.

Cette affaire sera jugée le 16 janvier prochain.