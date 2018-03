Justice : une plainte plane sur la tête de Waly Seck

Le différend Waly Seck-Bana Valfroy est loin de connaître son épilogue. L’ex-femme du footballeur Ibou Touré menace de porter plainte contre le chanteur. Et pour cause : ce dernier refuse de lui rendre le véhicule X6 que lui a donné le footballeur et qui appartient au couple, rapporte Les Echos.

Waly qui reste sur ses positions, soutient que la voiture est à lui. Ce que rejette formellement Valfroy qui brandit la facture attestant que la voiture a été achetée à Dubaï à 42 500 euros (un peu plus de 27 millions FCFA).

Seneweb