L’ex-Première dame Viviane Wade va régler ses comptes le 16 août prochain avec la société d’assurance Nsia qui a porté l’affaire devant la chambre civile et commerciale de la Cour suprême, informe Les Échos.

La source n’a pas dévoilé les raisons de la plainte mais déclare que plusieurs avocats ont été constitués comme Me François Sarr et Associés, Mes Diagne (Seydou) et Diène, Me Bocar Kane.

Avec Senego