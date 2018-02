Procès de Khalifa Sall : le maire de Dakar tente de voler au secours de ses coinculpés

Suspendu en milieu de semaine dernière, le procès de Khalifa Sall et Cie a repris ce lundi. Pour l’audience de ce matin, le maire de Dakar a pris la parole. C’était pour laver ses co-accusés.

Il dit : « Je ne m’y connais pas en procédure, mais je sais pourquoi je suis là. J’ai voulu intervenir tout à l’heure, lorsque vous avez appelé Mme Fatou Traoré, pour vous dire que l’objet de ce procès me concerne. Cette dame et ces messieurs non rien fait. Ils n’ont que le seul tort d’être mes collaborateurs. Libérez-les et jugez-moi seul. J’assume tout ! »

Khalifa Sall a dans la foulée nié les faits qui lui sont reprochés, indiquant qu’il est poursuivi pour des raisons politiques.

Le président du tribunal, Malick Lamotte, a balayé la suggestion du maire de Dakar : « Le tribunal est saisi de faits et non de personnes. Nous sommes saisis pour juger huit personnes et non pour une seule. Malheureusement, le tribunal n’a aucune compétence pour juger un fait politique. »

