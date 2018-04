Procès Imam Ndao : Coumba Niang gardait l’argent remis par le leader de Boko Haram

L’instruction d’audience, dans le cadre du procès Imam Ndao, s’est poursuivie hier avec la comparution de Coumba Niang. La seconde épouse de Matar Diokhané a clamé son innocence, même si elle a reconnu qu’elle gardait l’argent que son époux a reçu de Abu Bakr Shekau, leader de Boko Haram au Nigeria.

Après les comparutions de Mouhamed Ndiaye dit Abu Youssouf et de Ibrahima Diallo alias Abu Oumar, la dame Coumba Niang a fait face, hier, aux juges de la chambre criminelle à formation spéciale du Tribunal de grande instance de Dakar. Inculpée pour acte de terrorisme par association de malfaiteurs, par menace ayant but de troubler l’ordre public et financement du terrorisme, la seconde épouse de Matar Diokhané a été arrêtée au bout d’une filature entamée, suite à un séjour qu’elle a effectuée à Kaolack, au domicile de l’imam Alioune Ndao. Ayant remarqué qu’elle et sa coépouse faisaient l’objet de surveillance, elles ont quitté le domicile conjugal pour rentrer chez leurs parents respectifs.

En partant, elles ont confié leurs affaires, notamment les ustensiles de cuisine, à leur co-accusé, Alioune Badara Sall. Car, a-t-elle argué, ce dernier avait en charge la construction de leur maison. Malgré leur planque, les deux épouses ont été appréhendées trois mois plus tard et écrouées. Hier, à la barre, Coumba Niang a plaidé non coupable. Elle a déclaré ignorer les activités de son époux avec qui elle s’est mariée le 2 octobre 2011. Idem pour les derniers voyages. A l’en croire, le premier remonte entre 2012 et 2013, lorsque Matar Diokhané était parti en Mauritanie avec la première épouse. Après leur retour, en 2014, son mari est reparti en Turquie. Lorsqu’il est revenu, il est allé dans un pays que Coumba Niang dit avoir oublié, avant de soutenir que son époux séjournait au Niger et y enseignait le Coran à des enfants. C’est au retour de ce périple qu’il lui a confié une liasse d’argent constituée de billets de 500 Euros. D’après Mme Diokhané, une semaine après, son conjoint a quitté le sol sénégalais à nouveau. Et c’est lors de ce voyage qu’il a été arrêté. C’est sur ces entrefaites qu’Ibrahima Diallo alias Abou Oumar a commencé par l’appeler souvent pour lui demander si son époux lui avait remis de l’argent. Elle a fini par remettre 15 millions et 500 000 F CFA à un certain Aboubakr Guèye. Elle a déclaré également avoir remis 500 Euros à sa coépouse et la somme de 200 000 F CFA pour l’achat de deux téléphones. C’est Ibrahima qui en a eu l’idée et leur a installé l’application ‘’telegram’’. ‘’Je ne l’ai utilisée qu’une seule fois pour répondre à un message de Diallo, car je n’avais aucune suspicion, puisque je me disais qu’il n’avait pas de crédit.’’

A force de nier les faits, le président Samba Kane lui a rappelé qu’elle avait déclaré devant le Doyen des juges que Matar Diokhané lui avait fait part de son projet de djihad en Libye. Il lui avait expliqué que l’argent avait été remis par Abubakr Shekao et devait servir à financer un travail que les ‘’mbokk’’ (coreligionnaires) devaient effectuer au Sénégal. ‘’Je ne me rappelle pas, car je somnolais devant le juge et je ne savais pas quoi dire’’, a-t-elle tenté de se justifier.

L’épouse de Diokhané et ses liens avec Imam Ndao

Par ailleurs, Coumba Niang est revenue sur ses liens avec Imam Ndao. Elle a allégué l’avoir connu fortuitement, lorsqu’elle était partie accompagner Amy Sall rendre visite à Rama Bâ, une nièce de l’une des épouses d’Imam Ndao. Selon ses dires, leur hôte les a présentées au religieux qu’elle a revu une seconde fois. Seulement, l’enquête a révélé que l’accusée connaissait bien Imam Ndao. La dame se rendait à son daara pour rendre visite au fils de Matar Diokhané. L’accusée a la garde de l’enfant de 7 ans, dont la mère, troisième épouse de Diokhané, est partie au Niger. D’ailleurs, Coumba Niang voulait s’y rendre, mais l’imam l’en a dissuadé. Face aux juges, elle a justifié son renoncement par la perte de sa carte d’identité.

Toujours, dans sa ligne de défense, elle a contesté être propriétaire des documents trouvés chez elle, lors de la perquisition. Il s’agit, entre autres, de manuels de djihad sur les techniques et stratégie de combat contre l’Etat impie, livres sur les techniques d’enlèvements, rapts, assassinats. Des ouvrages sur la légitimation des exécutions sommaires des enfants et femmes et de tout musulman opposés aux actions terroristes, ainsi que des documents sur les stratégies de dissimulation, d’infiltration, déstabilisation des forces de sécurité et de défense ont été saisis. Le maître des poursuites croit savoir que Coumba Niang a bel et bien maîtrisé les techniques de dissimulation, car dès qu’elle a senti qu’elles étaient épiées, elle a déménagé avec sa coépouse.

EnquetePlus