Procès Imam Ndao – Ibrahima Diallo : récit glaçant d’un « malade encombrant » pour Boko Haram

Autre accusé, autre récit d’un passage dans les rangs de Boko Haram au Nigéria. Ibrahima Mballo, 26 ans, célibataire sans enfant était également à la barre pour répondre des faits qui lui sont imputés. Oui il a séjourné dans les bastions de la branche Etat islamique en Afrique de l’ouest. Mais non, Ibrahima Mballo dit ne pas avoir eu à apprendre le maniement des armes, encore moins à combattre aux côtés des « frères ».

Le bac S2 en poche, une inscription à l’école polytechnique de Thiès qu’il n’a pu honorer par manque de moyen, Ibrahima Mballo a abandonné son rêve de se former en génie civile/construction de bâtiments pour se lancer dans le commerce. Cette activité ne lui réussissant pas également, l’accusé dit avoir décidé d’aller vivre chez l’un de ses parents à Keur Massar.

« Là-bas, j’ai rencontré mon voisin de Vélingara et camarade de classe, Oumar Yaffa (un autre accusé). Il m’a proposé d’aller avec lui au Nigéria où j’aurais la possibilité de travailler et de faire des études coraniques », a martelé Ibrahima Mballo.

« On s’est rendu ensuite en compagnie de Bella Diallo, Mohamed Ndiaye chez un certain Ibrahima Bâ qui nous a remis 150 000 chacun pour financer le voyage… Arrivés à Diffa, c’est Mohamed Ndiaye qui a appelé ses contacts qui sont venus nous récupérer pour nous conduire à Abadam. Nous avons séjourné là-bas 2 mois avant d’être transférés à Fatkhoul Moubine. On nous a fait quitter Fatkhoul Moubine pour nous emmener à Sambissa où on a été reçu par un Nigérian et un Camerounais… J’avais senti un sentiment de conflit. J’entendais des bruits de guerre mais je n’ai pas participé aux combats », ajoute-t-il.

Il poursuit : « je n’ai pas rencontré le patron de Boko Haram mais Oumar Yaffa m’a dit qu’il l’avait rencontré. Je ne l’ai pas rencontré parce que j’étais malade, je ne sortais pas. Je ne savais pas ce qui se passait dehors. Je tombais fréquemment malade. Nous avions formé 3 groupes pour revenir au Sénégal, je faisais partie du groupe dirigé par Moussa Aw. Makhtar Diokhané avait remis une somme à ce dernier mais j’ignore le montant. Arrivés à Zender (frontière entre le Nigéria et le Niger), on nous a interpellés pour détention de faux billets de banque. Placés sous mandat de dépôt et conduits à la prison de Zender, nous avons joint Makhtar pour l’informer de la situation. Il avait promis de joindre le procureur nigérien pour négocier notre libération, mais nous ne l’avons plus revu. »

Avec Yerimpost