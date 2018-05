Reubeuss : Assane Diouf martyrisé par un Talibé de Cheikh Béthio

La vie est dure en prison pour Assane Diouf. D’après Les Échos, celui qui est désigné comme «l’insulteur public» subirait le martyre avec l’un des gardiens de la prison de Rebeuss.

Et pour cause. Le garde pénitentiaire en question serait en talibé de Cheikh Béthio et voudrait faire payer «son» prisonnier pour ses insultes contre son guide.

Le journal indique que le gardien aurait obtenu qu’Assane Diouf soit placé en cellule punitive. Et qu’en guise de protestation, ce dernier refuserait de s’alimenter.

Auteur: Seneweb