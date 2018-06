Reubeuss : révélations sur le traitement réservé à Assane Diouf depuis sa fracture à la jambe

Depuis novembre 2017, Assane Diouf croupit en prison à Rebeuss, après les chefs d’accusation qui lui ont été imputés. Sa famille, via son oncle, joint par Senego, s’inquiète de la situation que vit l’insulteur du web.

« Quand Assane Diouf était transféré à Rebeuss, il n’était pas handicapé. Mais, actuellement, c’est le cas car des matons l’ont tabassé et lui ont cassé une jambe. Comment cela-est-il possible d’autant qu’il était en isolement et protégé ? Maintenant, il porte des béquilles. Même s’il dit qu’il est en bonne santé, un autre fait inquiète », se plaint Bouna Ndiaye.

Toujours selon ce dernier : « Assane Diouf est soumis à une injection journalière sur le bras avec une alternance de ses membres. Ce qui est assez inquiétant, il ne connait pas la nature de cette injection ni le contenu. Lors de ma visite, il m’a assuré qu’il ne maîtrise pas cela. Que ses soignants ouvrent la boite de seringue sur place et après avoir fini de l’injecter, aucun matériel n’est laissé sur place. Et quand j’ai interrogé un médecin, il m’a fait croire que cela pourrait être un anti coagulant pour permettre à la zone affectée de ne pas être infectée ».

« Ce qui est surprenant aussi, on a vu des prisonniers souffrir même de vertige et qui sont transportés au pavillon spécial pour bénéficier de soins. Assane, depuis sa blessure, a été mis sous plâtre il y a une quinzaine de jours, alors que cela dure plus d’un mois. On déplore cette situation et demandons solennellement son transfert au Pavillon spécial pour qu’on puisse le suivre sur le plan médical », lance Bouna Ndiaye aux autorités en guise d’appel.

