Terrorisme : des objets compromettants trouvés chez Imam Ndao

À la barre pour les besoins de son procès, Imam Alioune Ndao devra sortir de solides arguments pour convaincre les juges après les éléments trouvés à son domicile. « Des vidéos et textes de propagande extrémistes de l’Etat islamique, deux disques durs externes, une tablette de marque Max West, 5 téléphones portables, un pistolet de calibre 22, un chargeur vide, 8 cartouches de calibre 12 mn, un vidéo projecteur, deux imprimantes de marque HP. Trois seringues dont deux déjà utilisés, trois extraits de journaux relatifs à l’Etat islamique et à Boko Haram, une caméra, une serviette contenant des documents et plusieurs photocopies de cartes d’identité nationales ainsi que deux dictaphones », a listé le procureur.

