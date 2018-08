Touba : la sentence est tombée pour l’homme qui avait battu sa femme

GALSEN221 – L’information avait très rapidement fait le tour de la toile. Répondant au nom de Bara Sow, un homme avait violemment battu sa femme Ndèye Coumba Diop. Les faits s’étaient déroulés à Touba où ils résident et les images avaient vite fait de tourner en boucle. C’est aujourd’hui que s’est tenu le procès à Mbacké et on peut dire que le mari y réfléchira à deux fois la prochaine fois avant de lever la main sur une quelconque personne. En effet, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans, dont trois (3) mois fermes.

Loin de se défiler, Bara Sow a reconnu les faits devant la barre. Toutefois, ses tentatives de justifications sont restées sans succès.

En plus de cette condamnation, il devra verser à son épouse la somme d’un (1) million de francs Cfa pour dommages et intérêts, accompagnée d’une amende à hauteur de 100.000 francs.