Vidéo – Permanence de l’Apr : la mairie de Barthélémy Dias demande l’arrêt des travaux

La mairie de Mermoz – Sacré cœur dirigée par Barthélemy Dias et l’Apr managée par le président Macky Sall risquent de solder leur compte devant les tribunaux. Et pour cause ! Ainsi, ladite mairie veut l’arrêt immédiat des travaux en cours de la permanence de l’Apr (parti au pouvoir). Les travaux ont démarré, il y a de cela trois semaines, sans autorisation de la mairie. Raison pour laquelle, ces autorités municipales, face à la presse, ce jeudi, sont montées créneau pour dénoncer cette forfaiture qui ne dit pas son nom. Khalifa Babacar Ndiaye, conseil municipal, souligne que la marie a épuisé toutes les voies de recours mais aucune réception n’a été accusée de la part de l’Etat. Frustrés, Khalifa Babacar Ndiaye et compagnie sonnent la mobilisation pour faire face à ce forcing malgré l’absence de leur maire Barthélemy Dias, condamné à 6 mois ferme pour outrage à magistrats et appel à l’insurrection.

