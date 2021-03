Kawtef : Voici Le Snap De Adji Sarr Très Décontractée Après Sa Sortie Médiatique Qui Ch0quent Les Sénégalais(Vidéo)

“C’est la première fois que je faisais un rapport sexuel et c’est avec Ousmane Sonko », a confié Adji Sarr aux enquêteurs qui avaient le rapport du médecin qui révélait une « déchirure ancienne de l’hymen.

« Un jour, il (Sonko : ndlr) s’est présenté à notre cabinet de massage pour des soins de son corps. Par hasard, c’est moi qui ai ouvert la porte et je me suis rendu compte que c’était le président Sonko. Il est donc directement parti dans la cabine sans passer par la salle d’attente. Il m’a alors demandé quels types de soins nous avons ici. Je lui ai répondu que nous avons des soins tonifiants, sportifs, à quatre mains et du gommage du corps. Il a pris l’option du tonifiant car se disant très fatigué ce jour. Je lui ai alors fait tout le massage. A la fin, je lui ai dit que le massage était fini mais il est resté couché. Je lui ai encore répété « tonton le massage est fini ». Il m’a alors demandé si je le reconnaissais. J’ai dit non et je lui ai rétorqué que je n’ai pas besoin de le connaître. Il m’a dit : « je sais que tu m’as reconnu parce que n’importe quelle fille aurait voulu être à ta place ». Il m’a demandé si je ne voulais pas quelqu’un qui me soutienne pour m’offrir de l’argent. J’ai encore répondu non et que si je voulais cela, je sais où le faire. Il m’a encore menacée de me faire perdre mon boulot.”