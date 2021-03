Khalifa Diakhaté, comment une grande gueule sur les plateaux peut se transformer en un petit muet face à une “présumée vi0-lée” et son avocat ?( par Salmane Al Farisi Sow)

L’affaire Sweet Beauty Spa qui a secoué la République jusqu’à faire trembler le palais et a aussi terriblement touché la presse. Après avoir subi des attaques dans sa chaire avec les saccages et fermetures de signaux télévisés, la presse sénégalaise peut faire le deuil du professionnalisme d’un de ses plus grands parleurs sur les plateaux.

Je veux nommer Khalifa Diakhaté, journaliste de la chaîne ITV. Lui qui par principe avait formulé “une démission rétropédalée” quand il était à la TFM après le soir d’une polémique sur des propos tenus par son ami, le professeur Songué Diouf sur le viol est aujourd’hui tombé très bas, et pire il se retrouve au même niveau de bassesse du sujet opposant le député et président du Pastef Ousmane Sonko et la dame Adji Sarr.

par Salmane Al Farisi Sow

avec sanslimitesn