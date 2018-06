Korité 2018 – Macky Sall à la Grande Mosquée, le Sénégal à l’unisson

Prière à l’unisson au Sénégal: « Senegal beneu bopp, keneu meunou ko khar niaar »(le Sénégal est un et indivisible). Cet adage tant chantonné depuis très longtemps a pris cette forme car on n’avait plus l’habitude de prier ensemble. Il ne se passait jamais au moins dans une année où la Korité et la Tabasski se priaient en plusieurs segments. L’Eid El Fitr de cette année , de justesse a échappé à la « malédiction » de la disparité car on a failli assister à trois Korités.

Si l’Association pour la Promotion de l’Astronomie au Sénégal (APA), via Maram Kaïré avait affirmé qu’il était impossible de scruter le croissant lunaire le mercredi, il était assez clair que cela sera possible le lendemain pour décréter la Korité ce vendredi. Fête confirmée par la Commission nationale dirigée par El Hadji Iyan Thiam.

Mais à la grande surprise, Touba avait annoncé que la prière sera pour ce samedi. Avant de revenir sur sa décision et se rallier à l’ensemble du pays.

Vivement la Tabaski et qu’il en soit ainsi. En outre, le président de la République, avant son départ pour la Russie va sacrifier à la traditionnelle prière de la Korité à la Grande Mosquée de Dakar.

Senego