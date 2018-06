Korité 2018 : Pr Abdoulaye Gaye donne la date

Docteur Abdoulaye Gaye est un astrologue diplômé dans cinq disciplines scientifiques, dont deux doctorats en génétique et en écologie. Dans cet entretien qu’il accord à Actunet, il a fixé la date de la Korité de cette année au vendredi 15 juin prochain. Dans la foulée, il a donné des éléments prouvant que « ceux qui ont démarré le jeûne le mercredi 16 mai ont fait erreur, et que le Ramadan devait bel et bien commencé le lendemain jeudi 17 mai ».

Pour lui, le problème au Sénégal, c’est que les gens s’expriment sur des sujets qu’ils ne maîtrisent pas. Par ailleurs, le Pr Gaye a donné la date de la fête de Tabaski, qui se tiendra le 22 aout. Mais avant cela, une éclipse solaire totale sera visible à Dakar dans la nuit du 27 au 28 juillet, indique-t-il.