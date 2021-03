La Discussion Entre Adji Sarr Et Sa Patronne Ndeye Khady À Propos De La Gr0ssesse, Toute La Vérité..(Audio)

Pour étayer ses accusations, Adji Sarr, devant tous les sénégalais, a défié Ousmane Sonko à jurer sur le coran qu’il n’a jamais eu de rapports avec elle. “S’il jure sur le coran, je retirerai ma plainte” renchérit-elle.

Coachée par Maitre El Hadji Diouf, Adji a aussi soldé ses comptes avec Ndèye Khady Ndiaye, la..

propriétaire du salon de massage et fait des révélations sur Ousmane Sonko.

Coran à la main, Ndèye Khady ndiaye, ancienne patronne de Adji Sarr a fait une sortie, coran à la main, pour jurer et démentir les propos de la plus célèbre masseuse du sénégal.

“Adji Sarr, tu as gaché ma vie, mon travail, tu ne sais pas comment je fais pour survivre depuis qu’on a fermé mon salon et là tu oses te poser et faire des accusations sur moi, que Dieu nous serve de juge” a lâché Ndèye Khady ndiaye après avoir juré qu’elle n’a rien à voir, ni de près, ni de loin, à cette affaire.