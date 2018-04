Un des délinquants qui a amputé le “awra” des enfants 5 et 3 ans a été arrête par la police de yeumbeul. Il est âgé de 15 ans et n’a pas nié les faits en question. Confronté aux victimes, ces dernières l’ont reconnu. Actunet y reviendra avec Younoussa Baldé, notre correspondant au niveau de la banlieue, pour de plus amples informations.

