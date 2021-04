La Tunisie, une des 7 meilleures destination post-Covid-19, selon Forbes

Malgré la suspension des activités touristiques et la fermeture des frontières depuis plus de 2 mois, l’espoir de relancer le secteur revit. La Tunisie, qui a réussi à maîtriser la propagation du virus, se prépare à la période post-Covid 19. Selon le prestigieux magazine américain Forbes, elle sera l’une des destinations prometteuses dans les mois à venir.

« Riche de plages méditerranéennes pittoresques, de ruines antiques et d’une cuisine maghrébine, la Tunisie se présente comme la destination idéale pour ceux qui souhaitent découvrir la culture vibrante et unique de l’Afrique du Nord », indique Forbes, qui cite plages, ruines et Sahara.

« Pour de nombreux visiteurs potentiels, le vaste littoral tunisien constitue un attrait majeur – la péninsule du nord-est du Cap Bon regorge de plages de sable blanc idylliques, avec la capitale animée de Tunis à une courte distance.

Pour les passionnés d’histoire, les ruines de Carthage, l’une des villes les plus riches à exister, est un incontournable absolu, tandis que les aventuriers les plus audacieux peuvent se diriger vers le sud pour une visite du désert du Sahara, la destination idéale pour découvrir les vestiges de colonies berbères historiques ».

AfroPlanete

