L’agriculture, une profonde réflexion s’impose dans la gestion de notre Pays pour la période Post Covid-19.

En tant que membre du Comité de Suivi des Opérations Force Covid 19 dirigé par le Général François Ndiaye, le travail que nous avons mené par des visites de terrains dans les régions frontalières et les régions centres, nous a permis de faire cette contribution à l’endroit du Chef de l’Etat Son Excellence Macky SALL et au Peuple Sénégalais à qui nous avons pris l’engagement d’accomplir cette noble mission, qui est de veiller à la transparence des opérations et de mettre en place un mécanisme qui pourra permettre au Sénégal de se redresser et être sur la voie de l’Emergence.

Il est utile de préciser que l’aide alimentaire vient vraiment à son heure pour soutenir les populations vulnérables afin qu’elles puissent faire face à la Pandémie.

Dans ce travail de ciblage des populations impactées par la Pandémie, nous avons pu connaitre la triste réalité de la mauvaise condition de vie de nos braves paysans surtout durant la saison des pluies. Car l’hivernage constitue pour eux une période de famine.

Ces braves hommes de terres qui sont au-dessus de toute la chaine de valeur de notre pays par leur noble engagement qui est de nourrir la nation sénégalaise ; peinent eux même à se bien nourrir durant la campagne agricole.

Aujourd’hui, avec la distribution alimentaire, nous avons pu constater que les paysans sont ceux qui en ont le plus besoin surtout pour la période de l’hivernage où l’aliment se fait rare dans les zones agricoles.

Cette opération de distribution de l’aide alimentaire devrait se faire chaque année. Même si elle ne touche pas l’ensemble des 1 Million de ménage comme décrété à cause de la Pandémie du Coronavirus ; la distribution de Kits alimentaires à l’approche de l’hivernage, à ces braves Sénégalais pourrait constituer un soutien pour booster notre rendement agricole.

En nous basant sur le témoignage du Préfet de GOSSAS, cette opération de distribution de l’aide alimentaire est un soutien inestimable à la population paysanne qui rencontrait beaucoup de difficulté dans leur besoin en survie durant la saison des pluies.

Imaginez un agriculteur que l’on donne trois sacs de semences de Mil par exemple pour la campagne agricole. S’il n’a pas de ressources pour tenir durant cette période, il sera en nécessité d’utiliser deux sacs de Mil pour ses besoins en nourriture avec sa famille et ne semer qu’un seul sac de Mil pour la récolte.

Au final, les prévisions agricoles de la filière seront faussées, faute que la totalité des semences n’a pas été cultivée. Ce qui constitue un impact à la fois dans l’attente de la production, une flambée des prix de la denrée parce que se faisant rare, une insuffisance alimentaire, un manque à gagner pour notre balance commerciale qui restera toujours déficitaire parce que n’ayant pas de produits agricoles suffisants à l’exportation.

Cependant, la mise en place d’une aide alimentaire à chaque début de campagne agricole pour venir en aide à nos braves paysans pourrait les mettre dans les meilleures conditions et les encourager, d’avoir de meilleurs rendements, de pouvoir atteindre notre autosuffisance alimentaire, d’améliorer le pouvoir d’achat des sénégalais et de redresser notre balance commerciale vers un niveau excédentaire par l’exportation de nos produits agricoles ainsi nous permettre de mieux nous concurrencer sur le marché international.

Mohamet Massamba SEYE

Membre du Comité de Suivi des Opérations Force Covid 19

Rapporteur de la Commission Résilience Economique et Sociale des Populations

Président du Parti pour l’Emergence et le Développement